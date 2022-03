Berlin, Sevilla und jetzt Bochum: Eintracht Frankfurt hat seine Form passend zur heißen Phase der Saison wiedergefunden. Am Sonntag gewannen die Hessen gegen den VfL Bochum mit 2:1 (0:1). Es war der dritte Sieg in Folge für die Eintracht, die damit mit breiter Brust ins Europa-League-Rückspiel am Donnerstag gegen Betis Sevilla gehen (Live in der Audio-Reportage bei hr-iNFO und hessenschau.de).