Eintracht Frankfurt hat die dritte Heimpleite in Folge kassiert. Gegen den VfL Wolfsburg mussten sich die Hessen am Samstag mit 0:2 (0:1) geschlagen geben. In einer zähen Partie traf Max Kruse nach Foul von Martin Hinteregger per Strafstoß (28. Minute), Dodi Lukebakio legte in der Nachspielzeit nach (90.+3).