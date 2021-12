Die Frankfurter Erfolgsserie mit drei Siegen in Folge ist am Samstag durch ein 2:3 (1:2) bei der TSG Hoffenheim gerissen. Rafael Borré brachte die Eintracht in der 15. Minute in Front, Dennis Geiger glich acht Minuten später aus. Georgino Rutter sorgte für das 2:1 der TSG (30.), Diadie Samassekou erhöhte (60). Joker Goncalo Paciencia stellte sehr sehenswert den Anschluss her (71.).