Eintracht Frankfurt hat in der Bundesliga-Rückrunde bereits die vierte Niederlage kassiert. In einer ereignisarmen Partie verloren die Hessen am Samstagabend beim 1. FC Köln mit 0:1 (0:0). Das Tor des Tages schoss dabei FC-Knipser Anthony Modeste in der 84. Minute. Durch die Niederlage bleiben die Hessen im Tabellenmittelfeld stecken.