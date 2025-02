Bad Nauheim verliert nach Verlängerung in Landshut

Der EC Bad Nauheim kann in der Schlussphase in Landshut zwar ausgleichen, verliert am Ende aber doch.

Der hessische Eishockey-Zweitligist EC Bad Nauheim hat am Dienstagabend das Spiel beim EV Landshut mit 1:2 (0:0, 0:0, 1:1/0:1) nach Verlängerung verloren. In einem torarmen DEL2-Spiel gingen die Gastgeber im Schlussdrittel erst in Führung, ehe Marc El-Sayed für Bad Nauheim knapp fünf Minuten vor dem Ende wieder ausglich. In der Verlängerung hatte Landshut das bessere Ende für sich.