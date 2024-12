Niederlagenserie geht weiter Löwen verlieren nach wildem Auftakt in Köln

Die Löwen Frankfurt haben in der DEL die sechste Pleite in Folge kassiert. In Köln führten sie zwar früh, die Hausherren konnten jedoch zurückschlagen.

Veröffentlicht am 15.12.24 um 18:51 Uhr









Reid McNeill und die Löwen Frankfurt konnten aus Köln keine Punkte mitnehmen. Bild © Imago Images

