Kassel Huskies mit Niederlage nach Penaltyschießen in Dresden

Die Kassel Huskies retten sich in Dresden gerade noch in die Verlängerung, verlieren dann das Spiel in der zweiten Eishockey-Liga aber doch nach Penaltyschießen.

Die Kassel Huskies haben im Topspiel der DEL2 eine Niederlage kassiert. Am Mittwoch verloren die Nordhessen bei den Dresdener Eislöwen mit 4:5 n.P. (1:2, 2:0, 1:2, 0:0). Durch Tore von Yannik Valenti, Darren Mieszkowski und Jake Weidner lagen die Gäste vor dem Schlussdrittel vorne, verspielten dann jedoch diese Führung. Erst ein Treffer von Tristan Keck 26 Sekunden vor Schluss brachte die Huskies überhaupt in die Verlängerung. Nach Penaltyschießen zog Kassel dann dennoch den Kürzeren. In der Tabelle bleiben die hessen aber vorne.