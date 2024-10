Die Löwen Frankfurt haben ihr drittes Spiel in Folge verloren. Bei den Pinguins Bremerhaven verzweifelten Hessens Kufen-Cracks am gegnerischen Goalie. Besser lief es in der zweiten Liga für die Kassel Huskies.

An Pinguins-Torwart Kristers Gudlevskis war am Freitag kein Vorbeikommen für die Löwen. Bild © Imago Images

Die Negativ-Serie der Löwen Frankfurt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) dauert an. Die Hessen verloren am Freitag ihr Auswärtsspiel bei den Pinguins Bremerhaven mit 0:3. Es war die dritte Niederlage in Folge für die Löwen, die gut mithielten, aber ein ums andere Mal an Pinguins-Goalie Kristers Gudlevskis verzweifelten (17 Paraden). In der Tabelle rutschten die Frankfurter auf Rang neun ab.

In der DEL 2 musste sich parallel auch der EC Bad Nauheim geschlagen geben. Bei den Lausitzer Füchsen unterlagen die Wetterauer 2:4. Die hessische Fahne hoch hielten hingegen die Kassel Huskies. Die Schlittenhunde gewannen in Regensburg 4:1. In der Tabelle belegen die Nordhessen, die ein Spiel mehr absolviert haben, den ersten Rang, Bad Nauheim ist Letzter.