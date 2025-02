Die Kassel Huskies nehmen mit Yannic Seidenberg einen ganz erfahrenen Profi unter Vertrag. Der Verteidiger kann auf riesige Erfolge zurückblicken - und ist zurzeit noch wegen Dopings gesperrt.

2018 erlebte Yannic Seidenberg den Höhepunkt seiner langen Karriere, mit der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft holte der Verteidiger die olympische Silbermedaille in Pyeongchang. 2023 schließlich folgte der Tiefpunkt, wurde Seidenberg zu einer vierjährigen Doping-Strafe verdonnert, die im späteren Verlauf deutlich verkürzt werden sollte. Heißt auch: Ab dem 14. März darf der 41-Jährige wieder Eishockey spielen - und wird dies dann für den nordhessischen Zweitligisten aus Kassel tun. Wie die Huskies am Mittwoch mitteilten, sicherten sie sich die Dienste des 173-fachen Nationalspielers.

Seidenberg hatte schon seit Mitte Januar in Kassel mittrainiert. Nach abgelaufener Sperre darf er in den Playoffs wieder in den Spielbetrieb eingreifen. "Yannic hat in den vergangenen Wochen bei uns gezeigt, dass er noch längst nicht zum alten Eisen gehört. Nach dem unschönen vorzeitigen Karriereende brennt er nun darauf, sich noch einmal zu präsentieren", so Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer.

"Spieler von internationalem Format"

Bei Seidenberg war nach Angaben der Nationalen Anti Doping Agentur (Nada) bei einer Trainingskontrolle Testosteron in der Probe nachgewiesen worden. Zudem habe der Spieler die Substanz DHEA gebraucht, die zu den anabol-androgenen Steroiden auf der Verbotsliste gehöre. Seidenberg ist mit 518 Scorerpunkten hinter Mirko Lüdemann der zweiterfolgreichste Verteidiger der DEL-Geschichte, er hat über 1000 Partien in der ersten Liga auf dem Buckel.

Mit David Wolf, seit Anfang Januar bei den Huskies, trifft er in Kassel auf einen weiteren Olympia-Helden von 2018. Seidenberg helfe der Mannschaft "mit seiner Präsenz und Erfahrung bereits seit seinem Einstieg in den Trainingsbetrieb weiter", so Sportdirektor Kreutzer, "zudem hat er sich auf dem Eis von Anfang an in sehr guter Verfassung gezeigt." Seidenberg werde in der entscheidenden Phase der Saison "als Leader und Spieler von internationalem Format sicherlich eine enorme Verstärkung sein".