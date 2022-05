Universe geht in Saarbrücken unter

Die Frankfurt Universe war im Saarland chancenlos. Die Hurricans konnten ihre Pflichtaufgabe in der Football-Bundesliga souverän lösen.

Keine Chance für die Frankfurt Universe am Samstagnachmittag. Die Hessen gingen bei den Saarland Hurricans mit 3:56 unter. Es war für die Frankfurter am zweiten Spieltag der Football-Bundesliga bereits die zweite deutliche Pleite (am ersten Spieltag 7:66 gegen Ravensburg).