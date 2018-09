Universe-Zukunft entscheidet sich in Kürze

Sportlich stehen die Universe kurz vor den Playoffs, eine viel wichtigere Entscheidung könnte aber schon nächste Woche fallen. Dann kommen die Gläubiger der insolventen Frankfurter Footballer zusammen. Der genaue Schuldenstand bleibt aber vorerst geheim.

Für die Footballer der Frankfurt Universe stehen die Playoffs vor der Tür. Die "Men in Purple", wie sie auch genannt werden, empfangen am 23. September die Berlin Rebels zum Viertelfinale im Stadion des FSV Frankfurt. Dort hofft auch Insolvenzverwalter Thomas Rittmeister auf eine ansprechende Kulisse und damit wichtige Einnahmen für den finanziell angeschlagenen Bundesligisten.

Denn seitdem das Insolvenzverfahren gegen die Frankfurt Universe Betriebs GmbH eröffnet worden ist, kann der Club jeden Cent benötigen. Geld, das einerseits für die Aufrechthaltung des Spielbetriebs gebraucht wird und andererseits, um die künftigen Forderungen der zahlreichen Gläubiger zu befrieden. Im Gutachten zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens hatte Rittmeister die Universe-Schulden mit 1,5 Millionen Euro beziffert. Die Zahl stammte aus der Universe-Buchhaltung und wurde in den vergangenen Wochen überprüft.

Gläubigertreffen nächste Woche

Wie hoch die Verbindlichkeiten nun wirklich sind, will Rittmeister nach dem Eingang aller Forderungen nicht sagen. Er wolle damit nicht wieder Öl ins Feuer gießen, sagte der Insolvenzverwalter im Gespräch mit dem hr-sport. Die wirtschaftlichen Turbulenzen hatte die Konkurrenz aufgeschreckt, ebenso den Verband, der ja für die Lizenzvergabe zuständig ist.

Die German Football League (GFL) reagierte nun vergangene Woche auf die argen Finanznöte der Universe und verhängte gegen den Club neben einer Geldstrafe einen Vier-Punkte-Abzug, der aber keine Auswirkungen auf die Playoffs hat. Den genauen Schuldenstand werden die Gläubiger in der kommenden Woche erfahren. Dann kommen sie beim Amtsgericht Offenbach zu einem ersten Treffen zusammen und erhalten Einblick in den Insolvenzplan von Rittmeister.

"Ich gehe davon aus, dass ein Großteil der Gläubiger will, dass es bei den Universe weitergeht", sagte Rittmeister, der an diesem Mittwoch beim Amtsgericht seinen Bericht einreichen wird. Wenn die Gläubiger dem Plan des Juristen zustimmen, wäre der Grundstein zu einem Schuldenschnitt bei den Universe gelegt. "Wenn uns der Abschluss eines Insolvenzplans gelingt, könnte das Insolvenzverfahren bis zum Ende des ersten Quartals 2019 aufgehoben werden", so Rittmeister.

Zu 99 Prozent geht's bei den Universe weiter

Das würde den Universe mit Blick auf die kommende Saison endgültige Planungssicherheit geben. Schon jetzt haben die Universe einen Mietvertrag mit dem Fußball-Regionalligisten FSV Frankfurt zur weiteren Stadionnutzung abgeschlossen. "Zu 99 Prozent gehe ich davon aus, dass wir weiterhin erstklassigen Football in Frankfurt sehen werden", verkündete Rittmeister optimistisch.