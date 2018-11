Der alte und neue Weltmeister Lewis Hamilton hat sich am Samstag die Pole Position für den Großen Preis von Brasilien gesichert. Sebastian Vettel startet als Zweiter.

Pole Position für Lewis Hamilton, Rang zwei für Sebastian Vettel - und Ungewissheit über mögliche Startplatzstrafen für die Hauptdarsteller dieser Formel-1-Saison: Im Qualifying zum Großen Preis von Brasilien landete der Weltmeister im Mercedes am Samstag vor dem WM-Zweiten im Ferrari, mit dem Rundenrekord von 1:07,281 Minuten distanzierte Hamilton seinen Rivalen um etwa neun Hundertstelsekunden.

Vettel selbstkritisch

"Ich habe es in Kurve acht verloren!", rief ein wütender Vettel in den Boxenfunk, ohne diesen Fehler hätte er wohl den ersten Startplatz erobert: "Danke Jungs, das Auto war gut, aber ich hatte diesen winzigen Verbremser." Hamilton sprach von einem harten Qualifying, "Ferrari ist unglaublich schnell an diesem Wochenende. Bei mir hat nicht alles perfekt geklappt, am Ende bin ich sehr glücklich über die Pole."

Auch sein Teamkollege Valtteri Bottas landete als Dritter vor dem viertplatzierten Kimi Räikkönen im zweiten Ferrari, in den Kampf um die Team-WM geht Mercedes also mit einem Vorteil. Schon im Rennen am Sonntag (18.10 Uhr MEZ) krönt sich Silber zum fünften Mal in Folge, wenn die Scuderia nicht mindestens 13 Punkte gut macht.

Vettel mit bizarrem Vergehen

Am Samstagnachmittag war das aber noch weit weg, es galt, das Qualifying aufzuarbeiten. Denn Hamilton und Vettel hatten auf unterschiedliche Weise für Ungewissheit gesorgt. Der Brite behinderte eine schnelle Runde des Williams-Piloten Sergej Sirotkin und gab der Rennleitung damit zumindest Anlass, genauer hinzuschauen. Eine Ermittlung wurde zunächst aber nicht angekündigt.

Vettels Vergehen war geradezu bizarr: Nach dem zweiten Qualifying-Abschnitt weigerte er sich, beim Wiegen wie gewöhnlich den Motor seines Ferrari abzustellen. Dadurch wurde zunächst das Wiegen erschwert, bei der Abfahrt zerstörte Vettel dann nach Aussage des Technischen Delegierten Jo Bauer auch noch die Waage. 45 Minuten nach dem Qualifying musste Vettel sich vor den Stewards erklären. "

Vettel erklärt sein Vergehen

Es ist besser, wenn ich dazu nichts sage", meinte Vettel zunächst, erklärte dann aber doch, was geschehen war: "Sie sollten uns in einer solchen Situation nicht rufen, wenn die Bedingungen sich ändern", sagte er mit Blick auf die durchaus hohe Wahrscheinlichkeit eines Regenschauers und die damit verbundene Betriebsamkeit in der Garage: "Wir hatten zu tun. Ich wollte, dass sie sich beeilen."

Ob und in welcher Form Vettel bestraft werden würde, war zunächst unklar, da es ähnliche Fälle noch nicht gegeben hat. Der Einfluss auf das Rennen könnte aber gravierend sein.

So startet das restliche Feld

Ob Red Bull indes ein Faktor werden und den beiden Topteams Punkte streitig machen kann, bleibt abzuwarten. Max Verstappen und Daniel Ricciardo landeten auf den Plätzen fünf und sechs, Ricciardo wird wegen des Einbaus eines neuen Turboladers aber um fünf Plätze zurückgestuft. Nico Hülkenberg im Renault kam wie schon in den vorherigen Sessions auch im Qualifying nicht in Schwung und landete nur auf dem 14. Rang. Durch eine Startplatzstrafe gegen Esteban Ocon (Frankreich) rückt der Deutsche noch um eine Position vor.