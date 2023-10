Der dreimalige Ironman-Weltmeister Jan Frodeno wird im Rahmen des 41. Deutschen Sportpresseballs als "Legende des Sports" ausgezeichnet.

Dies teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. Durch die seit 2007 vergebene Auszeichnung solle "das legendäre sportliche Lebenswerk herausragender Persönlichkeiten, die sich aber auch mit sozialem oder karitativem Engagement aktiv in die Gesellschaft einbringen", gewürdigt werden.

Bei der Veranstaltung in der Alten Oper in Frankfurt am 4. November werden zudem die deutschen Basketball-Weltmeister in der Kategorie "Sportler mit Herz" ausgezeichnet. Das Team habe mit "sympathischer Authentizität" die Herzen der Fans erobert, begründete der Veranstalter die Entscheidung. Die Ehrentitel beim Deutschen Sportpresseball werden seit 2014 unter der Dachmarke "PEGASOS-Preis" zusammengeführt.