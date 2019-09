Um sportlich hochbegabten Nachwuchs muss man sich in Hessen keine Sorgen machen. Den Beweis dafür treten diese drei Talente auf ganz unterschiedlichem Wege an.

Josephina Neumann

Berufswunsch: Weltmeisterin. Die neunjährige Josephina Neumann stapelt nicht tief, aber das muss sie auch nicht. Josi, wie sie genannt wird, ist eines der größten Tischtennis-Talente Deutschlands – wenn nicht sogar Europas. Einstige Spitzensportler, die Josis noch junge Karriere als Trainer und Freunde begleiten, prognostizieren der Karbenerin eine große Laufbahn.

Das Talent dazu wurde der Grundschülerin in die Wiege gelegt. Die Mutter ehemalige Bundesliga-, der Vater Verbandsligaspieler: Klar, dass sich im Alltag viel um Tischtennis dreht. Die erste Trainingseinheit morgens vor der Schule, nachmittags zum Olympiastützpunkt nach Frankfurt, zwischendurch in der heimischen Garage Extraschichten schieben. Anstrengend sei das, vor allem mache es aber Spaß, so Josi. Wenn dann irgendwann der Traum vom Weltmeistertitel in Erfüllung geht, umso besser.

Sjoeke Nüsken

In der U20-Nationalmannschaft schon Kapitänin, im Erwachsenenbereich Debütantin: Im DFB-Pokal gegen RB Leipzig darf Sjoeke Nüsken das erste Mal bei den FFC-Frauen ran. Ein biederer 1:0-Arbeitssieg, der nicht vielen Anwesenden lange in Erinnerung bleiben wird. Der 18-Jährigen schon.

Ausgebildet wurde die Mittelfeldspielerin im Mädchenfußballinternat Kamen Kaiserau, zahlreiche Bundesligaklubs hatten Nüsken auf dem Zettel. Das Rennen machte der Frankfurter Traditionsklub, bei dem sie nun durchstarten will. Hier ist man sich sicher: Bei dem einen Einsatz wird es nicht bleiben.

Jonas Rutsch

"Er kann sich unheimlich quälen", sagt Christian Henn, Sportlicher Leiter vom Radsportteam Lotto-Kern Haus über seinen Schützling Jonas Rutsch. Gute Voraussetzungen also für eine erfolgreiche Profilaufbahn, an deren Beginn der 21-Jährige aus Erbach im Odenwald aktuell steht. 2020 gehört er zu jenen 25 deutschen Radprofis, die in der World Tour fahren. Spätestens dort wird der Begriff "Quälen" noch einmal eine andere Dimension für Rutsch bekommen.