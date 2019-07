Die Bundesliga-Spielerinnen des 1. FFC Frankfurt starten an diesem Montag in die Vorbereitung zur neuen Saison.

Am Montag und Dienstag stehen Leistungstests an, das erste Training findet am Mittwoch statt. Am 16. August eröffnet das Team von Trainer Niko Arnautis die neue Bundesliga-Saison mit einem Heimspiel gegen Turbine Potsdam.