Bericht: Marmoush sagte auch Fulham ab

Omar Marmoush hat vor der Entscheidung für einen Verbleib bei der Eintracht nicht nur Nottingham Forest, sondern auch dem FC Fulham abgesagt - so schildert es die Bild-Zeitung in einem Bericht am Sonntagabend. Fulham "wollte ihn auch mit mehr Kohle auf die Insel locken, doch Marmoush blockte letztlich ab", so das Blatt. Nur ein Klub in der Premier League aus der oberen Tabellenregion hätte demnach die Entscheidung des Angreifers ändern können. Nach seinem angekündigten Verbleib am Freitag ließ der Ägypter eine großartige Leistung gegen Hoffenheim folgen.