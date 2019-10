Die U19 der Offenbacher Kickers hat eine deutliche Niederlage einstecken müssen.

Das Spiel gegen Heidenheim endete am Sonntagmittag mit 0:3. Bereits in der ersten Halbzeit hatten die Kickers zwei Tore kassiert, in der 75. Minute machte der Gast aus Heidenheim mit dem dritten Tor den Deckel drauf.

Mit acht Punkten aus neun Spielen steht die U19 des OFC auf Tabellenplatz elf der A-Jugend-Bundesliga.