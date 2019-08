Das A-Jugend-Bundesligaspiel zwischen den Offenbacher Kickers und Eintracht Frankfurt muss verlegt werden.

Eigentlich sollte die Partie an diesem Mittwoch (21.8.19) ausgetragen werden. Nun findet das Spiel am 25. September statt. Austragungsort ist nicht mehr der Offenbacher Sportpark. Das Spiel findet nun in Dreieich statt.