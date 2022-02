Dritter Eintracht-Sieg in Folge

Die A-Junioren von Eintracht Frankfurt haben den dritten Sieg in Folge eingefahren. Die Junioren von Darmstadt 98 mussten sich die Punkte teilen.

Die A-Junioren der Frankfurter Eintracht haben am Samstag das dritte Ligaspiel in Folge in der A-Junioren-Bundesliga gewonnen. Die Hessen setzten sich bei der SpVgg Fürth mit 3:2 durch. Die Junioren des SV Darmstadt 98 kamen im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus.