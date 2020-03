DFL kündigt Corona-Zwangspause in der Bundesliga an

Das Coronavirus wirbelt jetzt auch den Spielplan in den Fußball-Bundesligen durcheinander. Nach dem Wochenende soll der Ball laut den Plänen der DFL vorerst ruhen. Ganz sicher ist die Austragung der bis dahin angesetzten Spiele aber nicht.

Das Dringendste vorweg: An diesem Wochenende wird in den beiden Bundesligen noch gespielt. Danach wird der Profi-Fußball in Deutschland voraussichtlich eine Zwangspause einlegen. Das Präsidium der Deutschen Fußball Liga (DFL) einigte sich in einer Sondersitzung darauf, wegen der Ausbreitung des Coronavirus eine Pause des Spielbetriebs vom kommenden Dienstag an bis zum 2. April zu empfehlen. Beschlossen werden soll das am kommenden Montag auf der DFL-Mitgliederversammlung.

Sollten die Pläne umgesetzt werden, wäre vorerst nur ein Spieltag von der Absage betroffen. Grund ist eine Länderspielpause im genannten Zeitraum. Konkret hieße das für die hessischen Proficlubs: Das Auswärtsspiel von Eintracht Frankfurt bei Bayern München (22.3.) würde abgesagt, dazu die Partien von Darmstadt 98 gegen St. Pauli (23.3.) und Wehen Wiesbaden in Heidenheim (22.3.).

Zudem verhandelt die DFL intensiv mit den Klubs über die Möglichkeit, die Bundesliga-Saison - beispielsweise mit einer vierwöchigen Unterbrechung - bis zum 30. Juni spielen zu lassen. An diesem Tag enden die Verträge mit Trainern und Spielern, die im Jahr 2020 auslaufen.

Vorerst nur eine Absage am Wochenende

Die Spiele vom anstehenden Wochenende sind Stand Freitagvormittag überraschend nicht von der geplanten Maßnahme betroffen. Das heißt: Fans und Spieler müssen sich auf insgesamt 17 Geisterspiele in den obersten beiden Spielklassen einstellen. Ausnahme ist die Partie Hannover gegen Dresden, die aufgrund von Erkrankungen bei den Niedersachsen nicht stattfinden wird.

Sowohl die DFL als auch die Clubs stünden im engen Kontakt mit dem Bundesgesundheitsministerium und den lokalen Gesundheitsbehörden, heißt es weiter. Dort werden Einzelfall-Entscheidungen getroffen. Kurzfristige Absagen am Wochenende sind damit weiterhin möglich. "Die Gesundheit der gesamten Bevölkerung und damit auch aller Fußballfans sowie aller Akteure der Bundesliga und 2. Bundesliga oberste Priorität", teilte die DFL mit.

UEFA stoppt Spielbetrieb

Wie die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Freitagmittag verkündete, wird der Spielbetrieb in der Champions League und der Europa League mit sofortiger Wirkung ausgesetzt. Damit ist auch das Rückspiel der Frankfurter Eintracht gegen den FC Basel am kommenden Donnerstag vorerst gestrichen. Wie es weitergeht, war zunächst unklar.

Der Hessische Fußballverband (HFV) hatte bereits am Donnerstag rigoros sämtliche Spiele bis Ostern abgesagt. Betroffen sind Amateure und Jugendfußballer.

Coronavirus legt den Weltsport lahm

Auch in vielen anderen Sportarten ruht der Betrieb wegen des Coronavirus bis in die Profiligen hinein. So haben sich Basketball, Handball, Formel 1 und zahlreiche weitere Sportarten Zwangspausen verordnet. Auch viele Einzelveranstaltungen wurden abgesagt.

Sendung: hr-iNFO, 13.3.2020, 12 Uhr