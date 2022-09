Eintracht-Fan nach Pyro-Randale im Krankenhaus

Ein Fan von Eintracht Frankfurt liegt nach den Ausschreitungen beim Spiel der Hessen in Marseille im Krankenhaus. "Aber er ist stabil und außer Lebensgefahr", sagte Eintracht-Vorstand Philipp Reschke nach dem 1:0-Erfolg der Eintracht. Der Fan wurde offenbar bereits vor der Partie im Stadion verletzt, als sich beide Fan-Lager mit Feuerwerksraketen beschossen. Für Reschke war die Aggressivität im Stadion eine neue Dimension. "Die grundsätzliche Aggressivität, die uns entgegen geschlagen hat, ist uns in der Form und Masse nicht bekannt." Er wolle damit keineswegs die Gegenangriffe der Frankfurter Anhänger in Schutz nehmen, so Reschke weiter. "Aber das Mengenverhältnis war eher 15:1 als 10:1."