Glasner: Ein Erstrunden-Aus ist genug

Nach dem Erstrunden-Aus bei Waldhof Mannheim im vergangenen Jahr will es Eintracht-Coach Oliver Glasner in dieser Pokal-Saison mit den Hessen unbedingt besser machen. "Wir wollen in Magdeburg gewinnen. Es reicht, einmal in der ersten Runde auszuscheiden", betonte der Frankfurter Trainer vor dem Spiel beim Zweitliga-Aufsteiger am Montag (20.45 Uhr, live im Ersten). "Wir fühlen uns ready. Letztes Jahr haben wir uns zwar auch ready gefühlt, in diesem Jahr sind für die Spieler aber viele Abläufe klarer", so Glasner weiter. "Es liegt an uns, so aufzutreten, dass wir gewinnen."