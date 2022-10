Lilien holen Punkt auf St. Pauli

Der SV Darmstadt 98 hat am Samstagabend unentschieden gespielt: Beim FC St. Pauli holten die Lilien ein 1:1 (0:0). Frank Ronstadt hatte die Südhessen mit einem Traumtor in der 60. Minute in Führung gebracht. Neun Minuten später besorgte Lukas Daschner den Ausgleich für die Hausherren. Beide Teams hatten während der Partie Chancen für weitere Treffer. Am Ende hatten die Lilien Glück und überstanden eine Drangphase von St. Pauli in der Schlussphase ohne weiteres Gegentor. In der Tabelle behält Darmstadt 98 den Spitzenplatz, kann am morgigen Sonntag allerdings noch vom SC Paderborn überholt werden.