Alario hofft auf mehr Spielzeit

Eintracht-Neuzugang Lucas Alario will in Frankfurt wieder häufiger auf dem Platz stehen als zuletzt in Leverkusen. "Hier habe ich die Möglichkeit auf mehr Spielzeit, die ich eben auch nutzen möchte", sagte er nach seiner Verpflichtung am Freitag im vereinseigenen Interview. In der vergangenen Saison kam Alario auf 33 Pflichtspiel-Einsätze, spielte jedoch so gut wie nie die vollen 90 Minuten durch. In der Bundesliga wollte er dennoch bleiben, was ihn nun zur Eintracht geführt hat. "Natürlich war das auch mit ein Grund. Zusammen mit der Tatsache, dass wir nächstes Jahr in der Champions League spielen."