Trainingsauftakt mit Sow, Durm und Touré?

Nach der 2:3-Niederlage im Bundesliga-Spiel gegen Borussia Dortmund hat die Eintracht-Mannschaft am Montag frei. Am Dienstag startet steht eine Einheit im Kraftraum an, ehe Trainer Oliver Glasner am Mittwoch mit dem ersten Mannschafts-Training die Vorbereitung auf das Spiel in Augsburg (Sonntag, 15.30 Uhr) beginnt. Möglicherweise stehen dann auch schon wieder Djibril Sow, Erik Durm und Almamy Touré zur Verfügung. Auf die drei Spieler hatte die Eintracht wegen eines unklaren Testergebnisses vor dem Dortmund-Spiel im Spiel verzichtet.