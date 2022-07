Hauge sieht noch Verbesserungspotenzial

Jens Petter Hauge von Eintracht Frankfurt glaubt, noch nicht an seinem Leistungsmaximum angekommen zu sein. "Ich sehe weiter Raum, mich zu verbessern", sagte er im Clubmagazin der Eintracht. "Ich arbeite in den Vorbereitungswochen so hart wie möglich und nehme die nächsten Schritte in Angriff." Er baue sich selbst mehr Druck auf, als es eigentlich nötig wäre, so der Norweger. "Ich denke, es gibt niemanden, der kritischer mir gegenüber ist, als ich selbst es bin." Hauge war in der vergangenen Saison aus Mailand nach Frankfurt ausgeliehen und ist im Sommer fest verpflichtet worden.