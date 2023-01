Eintracht gewinnt torreiches Testspiel gegen RB

Im Trainingslager in Dubai hat Eintracht Frankfurt das erste von zwei Testspielen für sich entscheiden können. Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner gewannn am Samstag gegen Ligakonkurrent RB Leipzig mit 4:2 (1:2). Jesper Lindström hatte die Hessen bereits in der 7. Spielminute in Führung gebracht, anschließend vergaben er (22.) und Lucas Alario (28.) weitere gute Chancen. In der Folge wurde Leipzig besser, der Ex-Frankfurter André Silva drehte das Spiel mit einem Doppelpack (35., 45.). Im zweiten Durchgang sorgten Rafael Borré (70.) sowie Randal Kolo Muani (71., 84.) für einen am Ende verdienten Eintracht-Sieg. Am kommenden Freitag (13.1, 10 Uhr MEZ) testen die Frankfurter noch gegen Lech Posen.