Honsak verlängert Lilien-Vertrag

Der SV Darmstadt 98 arbeitet weiter am Kader - und hat nach der Verpflichtung von André Leipold am Montag auch noch die Vertragsverlängerung von Mittelfeldspieler Mathias Honsak bekanntgegeben. Der Österreicher verlängerte seinen Kontrakt bis Juni 2023. "Mathias Honsak hat in den vergangenen Jahren bei uns eine positive Entwicklung genommen. Da wir davon überzeugt sind, dass diese noch nicht zu Ende ist, wollten wir seinen Vertrag vorzeitig verlängern", sagte Manager Carsten Wehlmann. Honsak war 2019 aus Salzburg ans Böllenfalltor gekommen und fühlt sich da inzwischen wohl. "Es bereitet mir extrem viel Freude, mit der Mannschaft, den sportlich handelnden Personen und in diesem familiären Umfeld zu arbeiten. Aufgrund all dieser Faktoren hatte ich das Gefühl, dass meine Reise mit den Lilien noch nicht zu Ende ist, sondern über die laufende Saison hinaus weitergehen soll", betonte er.