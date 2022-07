Hasebe lässt Karriere-Ende offen

Eintracht-Oldie Makoto Hasebe geht in sein letztes Vertragsjahr bei Eintracht Frankfurt. Der Japaner ist mit 38 Jahren der Alterspräsident der Hessen. Ob er kommenden Sommer mit dann 39 Jahren aber wirklich Schluss macht, lässt der Abwehrstratege auch in diesem Jahr offen. "Ich sage das gleich, wie in den letzten fünf Jahren auch schon: Das ist mein letztes Jahr, aber vielleicht ändert sich das noch", so Hasebe gut gelaunt in einer Medienrunde am Mittwoch. Kommt der Abwehrchef in der Rückrunde zum Einsatz, ist er der älteste Bundesliga-Feldspieler der Eintracht-Geschichte.