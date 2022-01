Glasner ist nicht beunruhigt

Der Fehlstart in die Bundesliga-Rückrunde macht Eintracht-Trainer Oliver Glasner keine Sorgen. Immerhin hätten die Frankfurter schon einige schwierige Phasen in dieser Saison gemeistert. "Ich bin nicht beunruhigt", meinte er nach der 0:2-Niederlage gegen Bielefeld am Freitag. Die Hessen würden die Pleite in der Länderspielpause aufarbeiten. "Wir haben jetzt zwei Wochen Zeit und werden ansprechen, wo wir besser werden wollen", so Glasner. "Dann werden wir auch zurück in die Erfolgsspur finden."