Fischer: "Hellmanns Reise bei Eintracht noch nicht zu Ende"

Eintracht-Präsident Peter Fischer glaubt nicht, dass Vorstand Axel Hellmann die Eintracht ganz in Richtung DFL verlassen könnte. "Klar wird darüber spekuliert. Aber ich glaube das nicht. Weil ich weiß, was Axel reizt. Er ist ein Wettbewerbs-Mensch. Er will immer gewinnen, was bei der DFL nicht geht", so Fischer gegenünber der Bild. Hellmann übernimmt die Geschicke bei der DFL gemeinsam mit Freiburgs Finanzvorstand Oliver Leki interimsweise bis zum Sommer. "Er ist bei der Eintracht von Anfang an einer der wichtigen Menschen auf unserem erfolgreichen Weg. Darüber empfindet er zu Recht auch einen gewissen Stolz. Und er weiß, dass die Reise für die Eintracht noch nicht zu Ende ist. Da gibt es noch Ziele. Und auch noch viele Ideen in ihm", so Fischer weiter.