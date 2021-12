Klubs drohen wieder Geisterspiele

Dem deutschen Sport inklusive der Fußball-Bundesliga droht ab dem 28. Dezember die Rückkehr der Geisterspiele. Das geht aus der Beschlussvorlage für das Bund-Länder-Treffen am Dienstag hervor. Demnach sollen "überregionale Sport-, Kultur- und vergleichbare Großveranstaltungen" spätestens ab dem 28. Dezember ohne Zuschauer stattfinden. Am Dienstag beraten Bund und Länder in einem kurzfristig angesetzten Gipfel über konkrete Maßnahmen. In einer ersten Version des Beschlussentwurfs war noch von Obergrenzen bei Teilnehmern die Rede. Eintracht Frankfurt startet am 8. Januar mit einem Heimspiel gegen Borussia Dortmund in die Rückrunde, der SV Darmstadt 98 am 15. Januar mit einem Heimspiel gegen den KSC.