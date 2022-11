Herbstmeister Darmstadt muss gewarnt sein

Trotz des vorzeitigen Gewinns des inoffiziellen Herbstmeister-Titels in der 2. Liga ist der Weg zum Aufstieg für den SV Darmstadt 98 noch lang. Was angesichts von noch 18 zu absolvierenden Partien logisch klingt, wird bei einem Blick auf die jüngste Vergangenheit noch deutlicher. Von den vergangenen sechs Herbstmeistern stieg letztlich mit Arminia Bielefeld (2019/20) nur ein Team am Ende der Saison tatsächlich auf. Der FC St. Pauli in der vergangenen Spielzeit, der Hamburger SV (2020/21 und 2018/19), Holstein Kiel (2017/18) und Eintracht Braunschweig (2016/17) scheiterten allesamt früher oder später an den eigenen Nerven oder dem jeweiligen Relegations-Gegner.