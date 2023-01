Götze hofft auf EM 2024

Nach seinem Nationalelf-Comeback bei der WM 2022 will Mario Götze auch bei der EM 2024 in Deutschland wieder dabei sein. Mit seinen Einsatzzeiten in Katar und dem sportlichen Abschneiden war der 30-Jährige zwar nicht zufrieden, seine Karriere in der DFB-Elf soll aber weitergehen. "Ich habe das Ziel, 2024 wieder zu spielen. Das nächste große Turnier, das wäre superschön", sagte der Mittelfeldspieler von Eintracht Frankfurt am Mittwoch in Dubai. Jetzt gelte es aber erst einmal, die gute Form der Hinrunde zu bestätigen. "Entscheidend dafür wird die Performance auf dem Platz", so Götze.