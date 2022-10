Eintracht dreht notgedrungen an der Standard-Schraube

Die Eintracht ist in der Bundesliga in Sachen Standard-Tore das Maß aller Dinge. Bislang fielen in dieser Liga-Saison bereits acht Tore nach Eckbällen, Freistößen oder Elfmetern. Das ist Liga-Höchstwert. Man habe Freistoß- und Eckball-Varianten eingeübt, bestätigte Trainer Oliver Glasner auf der Pressekonferenz vor dem Pokalspiel bei den Stuttgarter Kickers (Dienstag, 18 Uhr): "Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht, weil wir in der Mannschaft bei Standards im gegnerischen Strafraum nicht eben vor Körpergröße strotzen. Lediglich Evan N'Dicka ist über 1,90 Meter groß. Und da hat sich vor allem Co-Trainer Michael Angerschmid mal Gedanken gemacht, um den Gegner vor Aufgaben zu stellen." Die nächste Aufgabe ergibt sich ebenfalls aus der Statistik-Tabelle: Die Eintracht hat sich in dieser Saison bereits neun Gegentore nach Standards gefangen und somit ebenfalls so viele wie kein anderer Bundesliga-Klub.