Stepanovic: Eintracht "ist gut bestückt"

Vereinsikone Dragoslav Stepanovic traut Eintracht Frankfurt in der kommenden Saison Großes zu. "Die Mannschaft hat die Europa League gewonnen, wir sind auf dem richtigen Weg", sagte der 73-Jährige dem Sport-Informations-Dienst: "So ein erstes Spiel in Magdeburg hätte man in anderen Zeiten auch verlieren können. Aber die Mannschaft ist so gut bestückt. Ich hoffe, dass unser Trainer keine Kopfschmerzen kriegt, wen er aufstellen soll." Selbst zum Start gegen Bayern München könne "alles passieren", führte er aus: "Ich wünsche mir ein 1:1, dass unsere Mannschaft langsam in die Bundesliga einsteigt. Später können wir noch mehr zeigen." Vor allem das 4:0 im DFB-Pokal gegen Magdeburg habe ihn begeistert. "Die waren so leichtfüßig und mit Lust und Laune dabei, dass ich direkt gesagt habe, ich gucke ein Spiel der 2000er in neuester Version", so Stepanovic.