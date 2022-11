Lilien mit überraschenden Statistiken

Zweitliga-Herbstmeister Darmstadt 98 hat in absoluten Zahlen in der laufenden Saison die meisten Zweikämpfe gewonnen (1.838). Das zeigen die Statistiken der bisherigen 17 Spiele. Mit Patric Pfeiffer hat das Team den zweitbesten Zweikämpfer der gesamten Liga in seinen Reihen (71,76 Prozent gewonnene Duelle). Allerdings gibt es auch überraschende Zahlen: So läuft der SVD vergleichsweise wenig (gut 111 Kilometer pro Spiel) und zieht mit Abstand die wenigsten Sprints an (3.059). Auch in Sachen Passquote (77,95 Prozent bei den Lilien) sind andere Teams deutlich besser.