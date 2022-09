Krösche: Die Richtung stimmt

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche hat sich nach dem Saisonstart und vor der einzigen Länderspielpause in der Hinrunde zufrieden mit der Entwicklung der Frankfurter gezeigt. Mit elf Punkten aus sieben Spielen in der Fußball-Bundesliga sei man "einigermaßen im Soll", befand Krösche. "Vor allem wettbewerbsübergreifend. In der Liga hätten wir den einen oder anderen Punkt mehr haben können. Aber die Richtung stimmt." Beim VfB hatten die Hessen an Krösches Geburtstag den zweiten Sieg in der Englischen Woche eingefahren. "Sportlich gesehen kann ich mir nichts Schöneres am Geburtstag vorstellen", so der Eintracht-Sportvorstand.