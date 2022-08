Krösche hofft auf EM-Effekt

Markus Krösche sieht beim erfolgreichen EM-Auftritt der deutschen Fußballerinnen einige Parallelen zu Eintracht Frankfurt. "Ihr Weg erinnert mich ein bisschen an unseren in der Europa League. Sie funktionieren als Team sehr, sehr gut und spielen super Fußball", sagte der Sportvorstand in einem vereinseigenen Interview. Krösche erhofft er sich nach der EM auch einen positiven Schub für die Bundesliga. "Die Entwicklung der deutschen Nationalmannschaft überträgt sich auf die Liga und schließlich auf das Eröffnungsspiel", sagte Krösche. Das bestreitet die Eintracht am 16. September gegen Bayern München in der Frankfurter Arena. "Ich hoffe auf möglichst viele Zuschauer, das hätte sich das Team verdient", sagte Krösche. Zudem hoffe er, dass die Frauen den Männern in die Champions League folgen. Als Bundesliga-Dritter tritt das Team von Trainer Niko Arnautis Mitte August in der Qualifikation an.