Lilien schreiben offenen Brief

Das Präsidium des SV Darmstadt 98 hat den Fans der Lilien in einem offenen Brief für die Unterstützung gedankt. "Ein großes Dankeschön an Euch alle für die Unterstützung in dieser ganz besonderen Saison. Für die an so vielen Stellen gezeigte Loyalität mit den Lilien in schwierigen Corona-Zeiten, für die eindrucksvolle Rückkehr und den Support der gesamten Fanszene", heißt es in dem Schreiben, das auf der Website der Südhessen veröffentlicht wurde. Besonders stolz ist das Präsidium aber nicht nur auf die Fans, sondern auch auf die Mannschaft. Ob Corona-Ausbruch oder Geisterspiele: Das Team habe sich immer als solches präsentiert und der finanzstarken Konkurrenz bis zum letzten Spieltag Paroli geboten. "Lasst uns diesen besonderen Spirit, den Fans und Mannschaft in der Saison erzeugt haben, in die neue Spielzeit nehmen und auch dann erneut mit voller Inbrunst leben, wenn es mal wieder einen Rückschlag geben sollte."