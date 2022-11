Eintracht und Indeed verlängern Sponsorenvertrag

Eintracht Frankfurt hat den Hauptsponsor-Vertrag mit dem Job-Portal Indeed vorzeitig bis zum Jahr 2026 verlängert. Das verkündete Eintracht-Vorstandssprecher Axel Hellmann am Dienstagmittag auf einer Pressekonferenz. Auch wenn konkrete Zahlen nicht genannt wurden, nimmt die Eintracht in den kommenden Jahren nun wesentlich mehr Geld ein. Bislang zahlte Indeed gut sieben Millionen Euro im Jahr. Der neue Vertrag soll der Eintracht erfolgsabhängig pro Jahr zehn bis zwölf Millionen Euro in die Kassen spülen. Neben den Profis laufen demnächst auch die Spielerinnen der Eintracht-Bundesliga-Mannschaft und die Männer der U21 mit dem Logo des Hauptsponsors auf. Indeed ist seit 2017 Hauptsponsor der Eintracht.