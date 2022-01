Lilien winkt erneut die Tabellenführung

Darmstadt 98 hat eine neue Chance, an die Tabellenspitze der zweiten Liga zu klettern. Nach der Niederlage des FC St. Pauli im Stadtderby gegen den Hamburger SV am Freitagabend (1:2) können die Lilien am Samstag die Kiezkicker vom Thron der Zweitliga-Tabelle verdrängen. Voraussetzung dafür ist ein Punktgewinn an diesem Samstag (13.30 Uhr) bei Schlusslicht Ingolstadt. Mit einem Sieg kann sich der SVD sogar mit einem Vorsprung von zwei Punkten vor St. Pauli schieben. Auch mit Blick auf die Verfolger würde sich die maximale Punkteausbeute beim FCI lohnen: Neben dem HSV hat sich am Freitag auch der 1. FC Nürnberg (1:0 in Düsseldorf) in Lauerstellung gebracht. Dahinter peilen an diesem Wochenende zudem der 1. FC Heidenheim und Werder Bremen die Aufstiegsregion an.

