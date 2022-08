Lilien-Fans singen für Lieberknecht

Die Fans des SV Darmstadt 98 haben Trainer Torsten Lieberknecht am Montag ein Ständchen gesungen. Nach dem Auswärtssieg in Ingolstadt stimmte der Auswärtsblock "Happy birthday to you" an. Lieberknecht feierte am Montag 49. Geburtstag. Von der Gesangseinlage bekam der Trainer selbst aber erstmal gar nichts mit. Erst als Lilien-Profi Emir Karic ihn aus einer Gesprächsrunde holte, ging Lieberknecht in die Kurve und bedankte sich mit Applaus.