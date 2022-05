Feldmann möchte Gespräch mit Hellmann

Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann hat für sein Verhalten rund um den Europapokal-Empfang um Entschuldigung gebeten. In einem Statement am Mittwoch sagte Feldmann: "Mit tut es leid, dass beim Eintracht-Empfang am Donnerstag der Eindruck entstanden ist, es sei um mich und nicht um die Mannschaft gegangen, die in Sevilla wirklich etwas sehr Großes, etwas Gigagantisches geleistet hat". An diesem Abend seien ihm "als überzeugtem Eintracht-Fan die Gäule durchgegangen, ich wollte den Pokal unbedingt anfassen", so Feldmann weiter. Insbesondere mit Eintracht-Vorstand Axel Hellmann würde sich Feldmann gerne aussprechen. "Das ändert jedoch nichts an meinem Respekt und der riesigen Begeisterung für das Team, den Trainerstab und die Vereinsführung. Das gilt ausdrücklich auch für den Vorstandsvorsitzenden Axel Hellmann, und zwar unabhängig davon, ob er mich im Waldstadion willkommen heißt oder nicht. Es würde mich freuen, wenn wir unsere Differenzen in einem persönlichen Gespräch ausräumen könnten. Meine Tür steht dafür immer offen."