Glasner strebt Sieg zum Abschluss an

Die Eintracht ist auf ihrer Japan-Tour in Osaka angekommen. Dort bestreitet sie am Samstag (6 Uhr MEZ) ihr zweites und letztes Testspiel der Reise. Gegner ist dann Gamba Osaka. "Wir möchten dieses besser bestreiten als unser erstes gegen Urawa und werden versuchen, das Spiel zu gewinnen", kündigte Trainer Oliver Glasner an. Das Spiel in Tokio ging mit 2:4 verloren. Der Österreicher lobte und warnte vor dem japanischen Fußball, der "sehr technisch und von flinken Spielern geprägt ist". Genau das erwarte die Hessen auch beim Abschlussspiel der Reise in Osaka. Die SGE wird am Montag nach Frankfurt zurückkehren.