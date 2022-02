Geringe Zuschauer-Kapazität gegen den HSV macht Lieberknecht traurig

Darmstadt-Trainer Torsten Lieberknecht bedauert, dass beim Zweitliga-Spitzenspiel am Sonntag gegen den Hamburger SV (13.30 Uhr) nur 1.000 Zuschauer ins Stadion am Böllenfalltor dürfen. "Das stimmt mich traurig. Weil die Fans sind bei jedem Verein der Welt das Salz in der Suppe. In anderen Bundesländern dürfen mehr Fans ins Stadion, hier nicht", sagte Lieberknecht auf der Pressekonferenz vor dem HSV-Spiel. Hintergrund: Ab Montag ändern sich die Corona-Bedignungen in Hessen für Großveranstaltungen. Ab Montag dürfen 7.000 Zuschauer zu den Heimspielen der Lilien. Zum Spitzenspiel am Sonntag gegen den HSV jedoch nur 1.000 Fans, weil dann noch die alten Regelungen gelten.