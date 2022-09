Eintracht-Fan mit Halswirbelbruch im Krankenhaus

Der Fan von Eintracht Frankfurt, der am Dienstagabend von einer Rakete aus dem Olympique-Marseille-Block getroffen wurde, hat mehrere Brüche erlitten. Die Rakete hatte den Mann aus Friedrichsdorf am Hals getroffen, daraufhin habe er seine komplette linke Körperhälfte nicht mehr gespürt und sei auf die Treppenstufen neben ihm gestürzt, sagte seine Lebensgefährtin Christina dem hr-sport. "Was wir zuerst nicht wahrgenommen haben ist, dass dadurch sein Halswirbel und drei Rippen gebrochen sind. Wir haben vorher nur das Loch in seinem Hals gesehen und das Blut, was da rausschoss, sodass wir dachten, dass die Halsschlagader getroffen worden wäre", sagte sie. Der Mann sei in einem Marseiller Krankenhaus und ansprechbar. "Aber ihm geht es nicht so gut", so Christina. "Er ist vor allem geschockt, weil er seinen linken Arm so gut wie gar nicht bewegen kann." Es könnte sein, dass der Fan am Halswirbel operiert werden muss.