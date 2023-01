Eintracht zurück aus Trainingslager

Das Trainingslager von Eintracht Frankfurt in Dubai ist beendet. Das Team landete am Samstagabend in Frankfurt, wie die Eintracht per Twitter mitteilte. In Dubai hatte sich die Mannschaft von Oliver Glasner seit dem 4. Januar auf die Restrunde in der Bundesliga vorbereitet. Am 21. Januar (15.30 Uhr) steht mit der Partie gegen Schalke 04 das erste Pflichtspiel des neuen Jahres an.