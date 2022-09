Darmstadt 98 im Pokal gegen Gladbach

Darmstadt 98 bekommt es in der zweiten Runde im DFB-Pokal mit einem Bundesligisten zu tun: Die Lilien werden am 18. oder 19. Oktober Borussia Mönchengladbach am heimischen Bölle empfangen. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend. In der ersten Runde hatte Darmstadt klar mit 3:0 beim FC Ingolstadt gewonnen.