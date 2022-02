Fjörtoft: Knauff will sich zeigen

Ex-Eintracht-Stürmer Jan Aage Fjörtoft ist von der Winter-Leihe Ansgar Knauff überzeugt. "Knauff ist in diesem Transferfenster das Beste, was man kriegen konnte", analysierte der Norweger am Mittwoch in der Bild-Zeitung. Der Offensiv-Allrounder wechselte im Januar auf Leihbasis bis zum Sommer 2023 aus Dortmund zu den Frankfurtern. "Hungrig, aus der Dortmund-Schule, Jugend-Nationalspieler - und er will sich zeigen - und Dortmund beweisen, dass er mehr hätte spielen müssen", so Fjörtoft weiter.